FAZ: глава МИД Германии Бербок оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку-2»

Глава МИД Германии Анналена Бербок, назначенная на эту должность 8 декабря, оказалась в сложном положении из-за своей позиции по «Северному потоку -2». Об этом говорится в статье политического обозревателя Йоханнес Лейтойзер издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Автор материала отметил, что как представительница «Зеленых» Бербок неоднократно выступала против строительства газопровода, который активно поддерживают другие представители германского правительства.

Теперь же, войдя в правящую коалицию, ей придется согласиться с реализацией проекта.

«Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. - Ред.) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», — указал Лейтойзер.

Публицист подчеркнул, что сейчас, будучи министром иностранных дел Бербок напоминают о ее предыдущей позиции. Однако, по мнению Лейтойзера, все что теперь может Бербок это лишь «молчаливыми жестами» указывать, что газопровод вряд ли заработает в случае «агрессии» России против Украины. Бербок ранее высказывалась против «СП-2», а также обвиняла Москву в «шантаже» из-за рекордного роста цен на газ в Европе.

Как представитель «Зеленых» она выступает за отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии.

Как отмечает Welt, председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Реттген призвал нового министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «занять четкую позицию» в отношении газопровода «Северный поток — 2».

20 октября Бербок заявила, что Россия «играет в покер» в вопросах поставок газа в Европу. По ее мнению, высокие цены на голубое топливо являются результатом высокого спроса и низкого предложения, а Россия якобы сокращает поставки газа. Однако представители и ЕС, и Германии отмечали, что Москва выполняет все контрактные обязательства по поставкам. Кроме того, по поручению президента РФ Владимира Путина «Газпром» с ноября начал повышать объемы газа в европейских хранилищах в Австрии и Германии.

Кроме того, РФ неоднократно призывала не политизировать коммерческий проект, которым является газопровод, и подчеркивала надуманность и безосновательность заявлений Запада о якобы подготовки вторжения на Украину.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. В настоящее время идет процедура сертификации проекта.