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Глава МИД ФРГ оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку — 2»

FAZ: глава МИД Германии Бербок оказалась в тупике из-за позиции по «Северному потоку-2»

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Глава МИД Германии Анналена Бербок, назначенная на эту должность 8 декабря, оказалась в сложном положении из-за своей позиции по «Северному потоку -2». Об этом говорится в статье политического обозревателя Йоханнес Лейтойзер издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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Автор материала отметил, что как представительница «Зеленых» Бербок неоднократно выступала против строительства газопровода, который активно поддерживают другие представители германского правительства.

Теперь же, войдя в правящую коалицию, ей придется согласиться с реализацией проекта.

«Как представитель коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии. - Ред.) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено», — указал Лейтойзер.

Публицист подчеркнул, что сейчас, будучи министром иностранных дел Бербок напоминают о ее предыдущей позиции. Однако, по мнению Лейтойзера, все что теперь может Бербок это лишь «молчаливыми жестами» указывать, что газопровод вряд ли заработает в случае «агрессии» России против Украины. Бербок ранее высказывалась против «СП-2», а также обвиняла Москву в «шантаже» из-за рекордного роста цен на газ в Европе.

Как представитель «Зеленых» она выступает за отказ от угольной энергетики и развитие возобновляемых источников энергии.

Как отмечает Welt, председатель комитета по иностранным делам бундестага Норберт Реттген призвал нового министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «занять четкую позицию» в отношении газопровода «Северный поток — 2».

20 октября Бербок заявила, что Россия «играет в покер» в вопросах поставок газа в Европу. По ее мнению, высокие цены на голубое топливо являются результатом высокого спроса и низкого предложения, а Россия якобы сокращает поставки газа. Однако представители и ЕС, и Германии отмечали, что Москва выполняет все контрактные обязательства по поставкам. Кроме того, по поручению президента РФ Владимира Путина «Газпром» с ноября начал повышать объемы газа в европейских хранилищах в Австрии и Германии.

Кроме того, РФ неоднократно призывала не политизировать коммерческий проект, которым является газопровод, и подчеркивала надуманность и безосновательность заявлений Запада о якобы подготовки вторжения на Украину.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. В настоящее время идет процедура сертификации проекта.

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