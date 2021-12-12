Прямой эфир
Мир
Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме
Мир
Не менее 100 человек стали жертвами торнадо в штате Кентукки
Общество
Назван срок определения эффективности «Спутника V» против «Омикрона»
Мир
12 человек пропали без вести после взрыва газа на Сицилии
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования родным жертв торнадо в США
Мир
Байден назвал обрушившиеся на США торнадо крупнейшими в истории страны
Общество
Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за 12-метровых волн
Мир
Украина засекретила данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
Мир
Кисида переехал в официальную резиденцию премьера Японии
Мир
Шесть человек погибли при обрушении из-за торнадо склада Amazon в США

В Красноярском крае перевернулась фура

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае в Емельяновском районе у поселка Памяти 13 Борцов перевернулась фура, сообщили в пресс-службе регионального МЧС в воскресенье, 12 декабря.

До первого встречного: как остановить череду смертельных ДТП
Почему погибший на Кутузовском проспекте гонщик мог не регистрировать авто

«В результате опрокидывания грузового автомобиля (автофургон перевозящий фрукты) произошло возгорание кабины. По предварительной информации пострадавших нет, на автодороге организовано реверсивное движение. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

В результате ДТП загорелась кабина большегруза.

По предварительной информации пострадавших нет, на автодороге организовано реверсивное движение.

25 ноября в украинском Харькове перевернувшаяся фура раздавила такси, в котором находились три человека, включая маленькую девочку. В результате ДТП на месте погибли 49-летний водитель такси, а также две его пассажирки — 49-летняя женщина и ее внучка 3–4 лет. Очевидцы трагедии рассказали, что водитель грузовика ехал очень быстро и пересек перекресток на красный свет.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021