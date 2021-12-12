В Красноярском крае перевернулась фура

В Красноярском крае в Емельяновском районе у поселка Памяти 13 Борцов перевернулась фура, сообщили в пресс-службе регионального МЧС в воскресенье, 12 декабря.

«В результате опрокидывания грузового автомобиля (автофургон перевозящий фрукты) произошло возгорание кабины. По предварительной информации пострадавших нет, на автодороге организовано реверсивное движение. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

В результате ДТП загорелась кабина большегруза.

По предварительной информации пострадавших нет, на автодороге организовано реверсивное движение.

25 ноября в украинском Харькове перевернувшаяся фура раздавила такси, в котором находились три человека, включая маленькую девочку. В результате ДТП на месте погибли 49-летний водитель такси, а также две его пассажирки — 49-летняя женщина и ее внучка 3–4 лет. Очевидцы трагедии рассказали, что водитель грузовика ехал очень быстро и пересек перекресток на красный свет.