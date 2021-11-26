Фура опрокинулась и раздавила такси с тремя людьми в Харькове

В украинском Харькове перевернувшаяся фура раздавила такси, в котором находились три человека, включая маленькую девочку. Об этом 25 ноября сообщает местное издание Newsroom.

По данным журналистов, авария произошла днем в четверг. Грузовик, который вез щебень, на перекрестке столкнулся с автомобилем, а затем продолжил движение по инерции, после чего перевернулся на бок и придавил такси.

В результате ДТП на месте погибли 49-летний водитель такси, а также две его пассажирки — 49-летняя женщина и ее внучка 3–4 лет.

Судя по появившимся в Сети кадрам с места событий, фура превратила такси в искореженную груду металла, и шансов выжить у жертв не было.

Кроме того, очевидцы ДТП рассказали, что водитель грузовика ехал очень быстро и пересек перекресток на красный свет.

21 ноября два человека погибли при столкновении легковушки с фурой в Красноярском крае. В аварию попали автомобиль Toyota Corolla и грузовик Mercedes. В результате погибли два пассажира легковушки — мужчина и женщина. Находившаяся за рулем женщина, а также десятилетний ребенок были госпитализированы.