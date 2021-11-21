Два человека погибли в ДТП с с фурой под Красноярском

Два человека погибли при столкновении легковушки с фурой в Красноярском крае. Об этом сообщили 21 ноября в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Отмечается, что в аварию попали легковой автомобиль Toyota-Corolla и грузовик Mercedes. В результате погибли два пассажира Toyota — мужчина и женщина. Находившаяся за рулем женщина, а также десятилетний ребенок были госпитализированы.

По предварительным данным, иномарка, двигаясь в направлении Красноярска, выехала на встречку и столкнулась с фурой Mercedes.

Инцидент произошел на 760-м км автодороги Р-255 «Сибирь», отмечает РЕН ТВ. В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства аварии.

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