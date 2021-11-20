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Погибший в ДТП в Москве блогер Губденский жаловался на депрессию

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Погибший в ДТП на Кутузовском проспекте блогер Саид Губденский жаловался на депрессию и якобы сглаз, а также признавался, что ему тяжело далось решение о переезде из Дагестана в Москву.

«В 20-м (2020-м. — Ред.) году вообще всё пошло наперекосяк, в том числе бизнес и работа. Меня сглазили, вероятнее всего, и пришлось продать машины, перенести на второй план блогерство и заняться финансовой сферой жизни», — писал Губденский в Instаgram.

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По его словам, в Дагестане ему не удавалось начать хорошо зарабатывать. Именно поэтому блогер отправился в столицу летом 2020 года.

На тот момент Губденский, как признался он сам, «до обеда лежал в депрессии», искал жилье и работу.

По данным телеканала РЕН ТВ, Губденский в Москве стал совладельцем компании «Перфоманс», которая занималась оптовой торговлей автодеталями. Бизнесмен тюнинговал автомобиль своего друга блогера Михаила Литвина совместно с еще одним участником аварии, который также погиб в результате столкновения, — президентом Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Зауром Ибрагимовым.

ДТП произошло ранее в этот день. На Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был Губденский, его пассажир — Ибрагимов, оба погибли.

Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes. По некоторым данным, Mercedes принадлежит крупному бизнесмену Ратмиру Тимашеву. Был ли сам предприниматель на месте аварии, не уточняется.

По данным источника, у BMW в момент ДТП было зафиксировано превышение скорости, он играл в шашки на дороге.

Друг Губденского Роман Аскеев, в свою очередь, заявил, что возможной причиной аварии является плохая погода.

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