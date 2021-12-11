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Новейший суперэсминец ВМС США покрылся ржавчиной

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Новый американский эсминец-невидимка DDG-1000 класса USS Zumwalt, введенный в эксплуатацию в 2016 году, покрылся ржавчиной, дырами и проплешинами после испытаний, пишет 10 декабря The Drive.

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Как отмечает издание, в Сети появились кадры, на которых можно заметить, что эсминец приобрел желтый оттенок, некоторые части его облицовки обесцветились или даже отвалились.

Представитель ВМС США рассказал, что внешний вид судна ухудшился из-за «суровых условий», в которых проводят испытания. По его словам, представители флота делают всё возможное для борьбы с коррозией.

По официальным данным, на эсминец DDG-1000 ранее уже выделяли $9 млрд. При этом на момент ввода в эксплуатацию его стоимость была равна $4,4 млрд.

Корабли класса Zumwalt производят в Штатах с 2011 года. Первый DDG-1000 создали в октябре 2013 года, через три года он стал числиться в ВМС.

24 июля сообщалось, что на новейшем ракетном эсминце-невидимке США Michael Monsoor во время испытаний сломался двигатель.

Осмотр показал повреждения лопаток у одной из двух газовых турбин MT30 производства компании Rolls-Royce, стоимость одной такой составляет около $20 млн.

Данный эсминец относится к классу Zumwalt, они же DDG-1000. Среди американских кораблей они являются самыми крупными. Стоимость одного такого составляет не менее $4,4 млрд. Для обеспечения малозаметности при его строительстве в максимальном объеме были использованы стелс-технологии, снижающие заметность объекта. Эти корабли предназначены для оказания огневой поддержки в десантных операциях и ведения боевых действий на приморских направлениях, а также для нанесения ударов по наземным целям.

В начале мая во время плавания сломался авианосец ВМС США Gerald R. Ford. Из-за этого инцидента начало его эксплуатации перенесли с 2019 на 2022 год.

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