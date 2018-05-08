Сломался самый дорогой авианосец ВМС США Gerald Ford

Новейший авианосец ВМС США Gerald Ford сломался во время плавания и был возвращен в порт. Поломка существенно отодвинула дату начала военной эксплуатации самого дорогого авианосца в истории Соединенных Штатов. Изначально она планировалась на 2019 год, а теперь она перенесена на 2022 год.

По информации агентства Bloomberg, проблема на авианосце связана с поломкой главного упорного подшипника на энергетической установке. Технологи выявили брак еще в середине января, однако конгрессу представители военно-морских сил рассказали об этом только несколько недель назад во время бюджетных слушаний.

Корабль начали строить в 2009 году. С момента старта разработки проекта его бюджет вырос на 22%, составив почти $13 млрд, сообщает телеканал «360». Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии спуска на воду новейшего авианосца американских ВМС Gerald Ford.