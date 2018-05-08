Прямой эфир

Сломался самый дорогой авианосец ВМС США Gerald Ford

0
Фото: U.S. Navy Page/flickr.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новейший авианосец ВМС США Gerald Ford сломался во время плавания и был возвращен в порт. Поломка существенно отодвинула дату начала военной эксплуатации самого дорогого авианосца в истории Соединенных Штатов. Изначально она планировалась на 2019 год, а теперь она перенесена на 2022 год.

По информации агентства Bloomberg, проблема на авианосце связана с поломкой главного упорного подшипника на энергетической установке. Технологи выявили брак еще в середине января, однако конгрессу представители военно-морских сил рассказали об этом только несколько недель назад во время бюджетных слушаний.

Корабль начали строить в 2009 году. С момента старта разработки проекта его бюджет вырос на 22%, составив почти $13 млрд, сообщает телеканал «360». Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии спуска на воду новейшего авианосца американских ВМС Gerald Ford.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о способности авианосца «Шторм» изменить баланс сил в трех регионах
Трамп принял участие в спуске на воду нового авианосца ВМС США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017