Конгресс США выделил средства на разработку новых субмарин

Конгресс США выделил $98 млн на разработку нового поколения подлодок. Субмарины под шифром SSN(X) должны заменить АПЛ типа Virginia. Новая версия будет быстрее, незаметнее и менее шумной, передает телеканал «Известия». Первую подлодку для ВМС планируют закупить в 2031 году. За ближайшие 30 лет в состав флота должно войти более 60 кораблей. Стоимость одной подлодки SSN(X) оценивается примерно в $6 млрд.

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