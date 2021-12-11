МЧС усилило группировку для тушения пожара на складе в Ростове-на-Дону

Группировка сил для тушения пожара на складе лакокрасочных изделий в Ростове-на-Дону увеличена с 99 до 115 человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС 11 декабря.

«Группировка сил и средств увеличена до 115 человек и 33 единиц техники. Тушение пожара продолжается», — сказано в сообщении ведомства.

Возгорание в здании в Машиностроительном переулке произошло ранее в этот день, по состоянию на 19:30 мск огонь удалось локализовать на площади 1400 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли.

В числе техники задействован товарный поезд. Пожару присвоен третий ранг сложности.

По данным Роспотребнадзора, превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) не выявлено. Погибших и пострадавших нет.