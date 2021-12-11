Гражданина Узбекистана с символикой России на одежде не пустили на Украину

Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну гражданина Узбекистана, прилетевшего в одежде с символикой России. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 11 декабря на странице в Facebook.

Мужчина прилетел в аэропорт Борисполь.

«В одежде путешественника были изображения флага и герба страны-агрессора и надписи «Сборная России», — отметили украинские пограничники.

По их словам, во время проверки приезжий понял, что оделся «не совсем соответственно» и извинился. Формальным поводом для отказа во въезде в страну стало отсутствие цели поездки. При этом объяснил, что приехал купить трактор, но не смог это подтвердить.

Пассажир вернулся в Ташкент обратным рейсом, заключили в Госпогранслужбе.

В августе в Одессе полицейские задержали прогуливающегося по городу американца, который был одет в футболку с надписью Russia и изображением российского флага. При задержании возмущенный мужчина обвинил украинских полицейских в симпатиях к нацистам.

В полиции отметили, что причиной задержания была якобы не одежда туриста, а его провокационное поведение.