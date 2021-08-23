Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Цены на нефть выросли на 5%
Политика
Путин встретился с королем Иордании
Мир
Участники саммита «Крымская платформа» пригрозили России санкциями
Общество
В России школьные выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 млн детей
Мир
РФ и Венгрия начали работу над снятием ограничений на поездки граждан
Наука
В «Роскосмосе» допустили срыв нового контракта с OneWeb из-за санкций США
Пресс-релизы
В августе состоится первый этап чемпионата России в классе аквабайк
Экономика
Выплаты военным и пенсионерам обеспечат за счет допдоходов бюджета
Общество
Уволенные актеры потребовали проведения проверок в Театре Ермоловой

В Одессе задержали американца в футболке с изображением флага России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Одессе полицейские задержали прогуливающегося по городу гражданина США, который был одет в футболку с надписью Russia и изображением российского флага. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает «Украина.ру».

«В проекте «анти-Россия» нет места суверенной Украине»
В новой статье Владимир Путин рассказал о попытках разорвать историческое единство русских и украинцев

По предварительным данным, американец является туристом из Лас-Вегаса. Его остановили во время прогулки по Приморскому бульвару и задержали, уточняет Telegram-канал Odessa CityNews. Гражданин США выразил свое возмущение и обвинил украинских полицейских в симпатиях к нацистам.

«Я не делал ничего плохого, просто гулял и был задержан полицией. Это и есть свобода в Украине? У меня с собой нет оружия, ничего...Вот так вы обращаетесь с туристами? Вы, ребята, расисты, вам не нравятся русские из-за политики, вы — проблема в этом мире. Без России вы бы говорили на немецком, вам нравятся нацисты», — подчеркнул мужчина.

При этом в полиции утверждают, что одежда мужчины не была причиной задержания. По их словам, иностранец якобы провоцировал конфликт и не реагировал на попытки правоохранителей успокоиться.

Позднее одесские активисты отобрали у гражданина США футболку с российской символикой и провели с ним беседу, отмечает Telegram-канал.

30 июня сообщалось, что болельщику, пришедшему с российским флагом на матч Украина — Швеция, порвали футболку.

Перед игрой мужчина сфотографировался с украинским болельщиком. На снимке два зрителя стояли, обнявшись, и улыбались. Однако после матча в социальных сетях и Telegram-каналах появились кадры, на которых россиянин в порванной футболке держится за лицо. Триколора при нем уже нет. Организационный комитет чемпионата Европы по футболу в Глазго начал расследование инцидента.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021