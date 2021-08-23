В Одессе задержали американца в футболке с изображением флага России

В Одессе полицейские задержали прогуливающегося по городу гражданина США, который был одет в футболку с надписью Russia и изображением российского флага. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает «Украина.ру».

По предварительным данным, американец является туристом из Лас-Вегаса. Его остановили во время прогулки по Приморскому бульвару и задержали, уточняет Telegram-канал Odessa CityNews. Гражданин США выразил свое возмущение и обвинил украинских полицейских в симпатиях к нацистам.

«Я не делал ничего плохого, просто гулял и был задержан полицией. Это и есть свобода в Украине? У меня с собой нет оружия, ничего...Вот так вы обращаетесь с туристами? Вы, ребята, расисты, вам не нравятся русские из-за политики, вы — проблема в этом мире. Без России вы бы говорили на немецком, вам нравятся нацисты», — подчеркнул мужчина.

При этом в полиции утверждают, что одежда мужчины не была причиной задержания. По их словам, иностранец якобы провоцировал конфликт и не реагировал на попытки правоохранителей успокоиться.

Позднее одесские активисты отобрали у гражданина США футболку с российской символикой и провели с ним беседу, отмечает Telegram-канал.

30 июня сообщалось, что болельщику, пришедшему с российским флагом на матч Украина — Швеция, порвали футболку.

Перед игрой мужчина сфотографировался с украинским болельщиком. На снимке два зрителя стояли, обнявшись, и улыбались. Однако после матча в социальных сетях и Telegram-каналах появились кадры, на которых россиянин в порванной футболке держится за лицо. Триколора при нем уже нет. Организационный комитет чемпионата Европы по футболу в Глазго начал расследование инцидента.