В Nordwind объяснили экстренную посадку самолета в Шереметьево

Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Москвы в Краснодар, экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево поскольку в кабине экипажа сработала сигнализация. Об этом сообщили 11 декабря представители авиакомпании.

Утром в субботу самолет вернулся в Шереметьево. Лайнер поднялся в небо в 06:30 мск, однако в кабине пилотов сработала сигнализация о разгерметизации.

Там уточнили, что сигнализация, оповещающая о превышении «нормальной высоты», сработала в кабине экипажа после набора высоты самолетом в 9,8 тыс. м.

«Экипаж выполнил снижение до безопасной высоты — около 3 тыс. м, согласно требованиям инструкции. После чего самолет совершил благополучную посадку на аэродроме вылета Шереметьево», — отметили в Nordwind.

Ранее в этот день одна из пассажирок рейса рассказала, что во время экстренной посадки кислородные маски были выброшены не у всех пассажиров. По ее словам, настоящей паникой является ситуация, при которой на высоте 11 тыс. м становится нечем дышать.