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Самолет Москва–Краснодар экстренно сел в Шереметьево

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Самолет рейса Москва–Краснодар вернулся в Шереметьево. Как сообщает 11 декабря РЕН ТВ, борт приземлился благополучно.

По данным Telegram-канала «Мобильный репортер», лайнер авиакомпании Nordwind вылетел в 06:30, однако в кабине пилотов произошла разгерметизация. Отмечается, что посадка осуществлялась при задействовании кислородных масок.

«По словам пассажиров, маски выпали не у всех, на местах А, В и С система не сработала», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, никто не пострадал. Пассажиры находятся в аэропорту и ждут вылета в Краснодар.

9 декабря стало известно, что самолет выкатился за пределы ВПП на Камчатке и врезался в сугроб. Инцидент произошел с самолетом Л-410, выполнявшим рейс Тигиль – Петропавловск-Камчатский. При попытке взлета он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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