Самолет выкатился за пределы ВПП на Камчатке и врезался в сугроб

Самолет Л-410, выполнявший рейс Тигиль — Петропавловск-Камчатский, при попытке взлета выкатился за переделы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и врезался в сугроб. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

На борту находились два пассажира и два члена экипажа — они не пострадали. По предварительным данным, самолет не получил повреждений. Прокуратура проводит проверку.

«В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения. Также Камчатским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта созданы комиссии по расследованию данных инцидентов, результаты находятся на контроле в транспортной прокуратуре», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее, 4 декабря, вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Тюменской области. Вертолет, следовавший из Тюмени в Омск, сел около поселка Голымшаново. Уточнялось, что сработал датчик из-за стружки в левом двигателе. На борту воздушного судна находился экипаж из трех человек. Пострадавших нет. Проводится проверка.