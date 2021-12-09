Прямой эфир
Мир
В Новой Зеландии введут закон о запрете курения будущим поколениям
Авто
Дилеры спрогнозировали дефицит новых автомобилей в России до весны
Мир
На Украине отстранят от работы невакцинированных чиновников
Общество
Попова сообщила о начале исследования иммунитета к COVID-19 среди детей
Мир
МИД России приступил к проработке поручений по итогам встречи Путина и Байдена
Мир
СМИ опровергли вероятность введения США энергетических санкций против России
Общество
В Москву и Подмосковье пришли январские морозы
Интернет
В МВД подготовили проект о блокировке сайтов финансовых пирамид
Общество
Стоимость арестованного имущества коррупционеров впервые превысила ущерб
Общество
МВД захотело получать банковскую информацию для доследственных проверок

Самолет выкатился за пределы ВПП на Камчатке и врезался в сугроб

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет Л-410, выполнявший рейс Тигиль — Петропавловск-Камчатский, при попытке взлета выкатился за переделы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и врезался в сугроб. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Кнопка разбора: Росавиация связала ошибки пилотов с недостатками кабин самолетов
Есть ли такие проблемы у российских региональных машин Superjet 100

На борту находились два пассажира и два члена экипажа — они не пострадали. По предварительным данным, самолет не получил повреждений. Прокуратура проводит проверку.

«В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения. Также Камчатским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта созданы комиссии по расследованию данных инцидентов, результаты находятся на контроле в транспортной прокуратуре», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее, 4 декабря, вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Тюменской области. Вертолет, следовавший из Тюмени в Омск, сел около поселка Голымшаново. Уточнялось, что сработал датчик из-за стружки в левом двигателе. На борту воздушного судна находился экипаж из трех человек. Пострадавших нет. Проводится проверка.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021