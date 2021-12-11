Прямой эфир
Спорт
Презентована экипировка российских спортсменов для Олимпиады в Пекине
Спорт
Овечкин побил еще один рекорд в НХЛ
Мир
Депутаты из Львова предложили раде переименовать Россию
Политика
Песков подчеркнул отсутствие намерений у России вторгаться на Украину
Происшествия
Пассажиры запечатлели экстренную посадку самолета в Шереметьево
Мир
Байден рассказал о желаниях лидеров «поменяться с ним местами»
Мир
Кремль обеспокоился переброской военной техники НАТО в Грецию
Мир
Кулеба назвал главную цель Киева по Донбассу
Авто
Дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение
Мир
В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский

Пассажиры рассказали об экстренной посадке самолета в Шереметьево

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время экстренной посадки пассажирского самолета авиакомпании Nordwind в столичном аэропорту Шереметьево кислородные маски были выброшены не у всех пассажиров. Об этом рассказала одна из пассажирок рейса, 11 декабря, на своей странице в соцсети.

Был только миг: как пилоты обледеневшего A321 спасли 200 жизней
Пассажирский самолет, едва не ушедший в штопор, удалось стабилизировать за несколько секунд до катастрофы

По ее словам, находиться в самолете было не страшно, но когда нечем дышать на высоте 11 тыс. метров — это настоящая паника. Также пассажирка опубликовала видео из салона авиалайнера, на котором видно, что в салоне темно, а кислородные маски есть не у всех пассажиров.

Как рассказал РЕН ТВ источник, после срабатывания датчика о разгерметизации самолета к месту посадки должны были вызвать наземные службы. Однако этого не произошло. Пилотам удалось успешно посадить самолет, никто не пострадал.

Утром 11 декабря самолет, летевший из Москвы в Краснодар, вернулся в Шереметьево. Лайнер поднялся в небо в 06:30, однако в кабине пилотов сработала сигнализация о разгерметизации.

В Nordwind Airlines сообщили «Известиям», что разгерметизации не было, а сигнализация сработала ложно. Аварийная тревога не объявлялась.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021