Пассажиры рассказали об экстренной посадке самолета в Шереметьево

Во время экстренной посадки пассажирского самолета авиакомпании Nordwind в столичном аэропорту Шереметьево кислородные маски были выброшены не у всех пассажиров. Об этом рассказала одна из пассажирок рейса, 11 декабря, на своей странице в соцсети.

По ее словам, находиться в самолете было не страшно, но когда нечем дышать на высоте 11 тыс. метров — это настоящая паника. Также пассажирка опубликовала видео из салона авиалайнера, на котором видно, что в салоне темно, а кислородные маски есть не у всех пассажиров.

Как рассказал РЕН ТВ источник, после срабатывания датчика о разгерметизации самолета к месту посадки должны были вызвать наземные службы. Однако этого не произошло. Пилотам удалось успешно посадить самолет, никто не пострадал.

Утром 11 декабря самолет, летевший из Москвы в Краснодар, вернулся в Шереметьево. Лайнер поднялся в небо в 06:30, однако в кабине пилотов сработала сигнализация о разгерметизации.

В Nordwind Airlines сообщили «Известиям», что разгерметизации не было, а сигнализация сработала ложно. Аварийная тревога не объявлялась.