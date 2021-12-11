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Пассажиры запечатлели экстренную посадку самолета в Шереметьево

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Пассажиры самолета авикомпании Nordwind сняли на видео экстренную посадку борта Москва–Краснодар в Шереметьево. На кадрах видно, что основное освещение в самолете выключено, а пассажиры находятся в кислородных масках.

Как стало известно ранее, 11 декабря, самолет экстренно сел в Шереметьево из-за срабатывания датчика разгерметизации в кабине пилотов. По предварительным данным, сигнал поступил во время набора высоты, поэтому экипаж Boeing-737 принял решение вернуться. Лайнер благополучно приземлился, никто не пострадал, пишет РЕН ТВ.

В свою очередь, в Nordwind Airlines сообщили «Известиям», что разгерметизации не было, а сигнализация сработала ложно. Аварийная тревога не объявлялась.

По данным Telegram-канала «Мобильный репортер», во время посадки кислородные маски выпали не у всех, на местах А, В, и С система не сработала. Подробности инцидента устанавливаются.

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