Напавших на мужчину в подземном переходе в Москве задержали

Сотрудники полиции задержали троих хулиганов, устроивших драку в подземном переходе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД 11 декабря.

В совершении преступления подозреваются трое жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения, их доставили в территориальное подразделение органа внутренних дел.

«По данному факту следствием отдела МВД России по Красносельскому району по признакам преступления предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство» — Ред.) возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказали в полиции, задержать подозреваемых помогли записи с видеокамер.

По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел 5 декабря. Пострадавший от действий хулиганов пытался помочь молодой паре, к которой приставали агрессивно настроенные злоумышленники. Очевидцы рассказали, что молодые люди были рассержены замечаниями мужчины и начали его избивать.