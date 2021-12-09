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Уголовное дело возбудили после драки в переходе в московском метро

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После нападения трех хулиганов на пассажира в метро Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщил источник РЕН ТВ.

Правоохранители возбудили дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору») после того, как 5 декабря трое мужчин избили пассажира на станции метро «Комсомольская», отметил источник.

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По предварительным данным, пострадавший пытался помочь молодой паре, к которой приставали трое агрессивно настроенных мужчин. Очевидцы рассказали, что хулиганы были рассержены замечаниями мужчины и начали его избивать.

«Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию участников противоправного деяния. По результатам будет принято решение в соответствии с законом», — приводит канал заявление московского главка МВД.

Также в полиции сообщили, что ведомство проводит проверку видеозаписи, на которой запечатлен момент инцидента в столичной подземке.

Главное следственное управление Следственного комитета России по городу также изучит инцидент.

Ранее, 11 октября, глава СКР Александр Бастрыкин наградил Романа Ковалева, который заступился за девушку в метро и был жестоко избит тремя злоумышленниками. Ему вручили ведомственную медаль «Доблесть и отвага».

Инцидент произошел 4 октября после словесной перепалки в вагоне электропоезда по пути следования от станции «Измайловская» до станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии.

По данным следствия, после совершения преступления соучастники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами станции. При этом один из них пытался лезвием канцелярского ножа ранить правоохранителей, а другой распылил в их сторону содержимое перцового баллончика.

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