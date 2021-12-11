Замглавы МВД Украины устроил скандал у блокпоста в Донбассе

Автомобиль заместителя главы МВД Украины Александра Гогилашвили остановили у блокпоста на въезде в Донецкую область. Политика данный факт разозлил, и он устроил скандал. Кадры, на которых запечатлен инцидент, опубликовал в пятницу, 10 декабря, YouTube-канал «Остання крапля».

Поводом для скандала послужила просьба сотрудников полиции остановить машину замминистра. Несмотря на это, автомобиль проехал еще несколько метров, после чего Гогилашвили вышел из транспортного средства и начал угрожать полицейским.

«Замминистра с таким <…> (лицом. — Ред.), как у меня, он один всего <...> Я, <…>, не должен тратить время, доказывая, кто я», — заявил замминистра.

При этом Гогилашвили возмутился тем, что полицейские попросили «не стоять у них за спиной».

«То есть ты думаешь, что со мной какие-то бандитские рожи?» — поинтересовался политик.

В ответ полицейские напомнили, что в «2014-м тут были все».

Затем Гогилашвили сел в машину и удалился с места инцидента.

Александр Гогилашвили курирует в МВД Украины тему наркотиков. Он также является супругом помощницы президента страны Владимира Зеленского по студии «Квартал 95» Марии Левченко, добавляет «Страна.UA».

5 декабря глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что перспектива возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева является реальной. По его словам, пока сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на линии соприкосновения.

Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, в 2014 году. В сложившейся ситуации украинские власти винят Москву, которая многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к урегулированию.