Инспектор Ростехнадзора арестован по делу о взятке в Москве

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова по делу о получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом 11 декабря сообщил «Коммерсант».

Обвинение чиновнику предъявлено следственным управлением СКР по Центральному округу столицы. Куликова обвинили в получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 6 ст. 290 УК).

Дело в отношении инспектора Ростехнадзора было возбуждено после после задержания фигуранта оперативниками службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Задержание произошло 10 декабря в служебном кабинете инспектора, в здании управления ведомства в 1-м Басманном переулке в центре Москвы.

Как уточняет издание, Куликова задержали за вымогательство взятки у руководства национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России». При этом деньги он требовал как наличными, так и переводом. При этом в случае перевода он обговаривал увеличение суммы на 25% для компенсации расходов на обналичивание взятки.

В случае отказа, уточняет СМИ, Куликов угрожал заблокировать ввод в эксплуатацию нового испытательного центра перспективных образцов военной техники, расположенного в Красноармейске.

9 декабря военными следователями было возбуждено уголовное дело в отношении ведущего советника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО «ОАК» Сергея Комасько.

О том, что Лопатин был задержан по подозрению в получении крупной взятки, стало известно ранее в тот же день. Санкция статьи, по которой проходят фигуранты дела, предусматривает до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.