Прямой эфир
Спорт
Презентована экипировка российских спортсменов для Олимпиады в Пекине
Мир
В Британии предложили создать фронт помощи Украине против России
Экономика
Медведчук выступил за прямую закупку газа Киевом у России
Наука
В США опубликовали результаты третьей фазы исследований «Коронавира»
Мир
РФ закрыла въезд из девяти африканских стран и Гонконга из-за «Омикрона»
Наука
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против «Омикрона»
Мир
Кремль обеспокоился переброской военной техники НАТО в Грецию
Туризм
В Госдуме допустили ограничения на поездки в Египет из-за «Омикрона»
Авто
Дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение
Мир
Bloomberg узнал о неготовности Турции воевать против РФ из-за Украины

Инспектор Ростехнадзора арестован по делу о взятке в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца инспектора центрального управления Ростехнадзора Сергея Куликова по делу о получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом 11 декабря сообщил «Коммерсант».

На ПИКе нормы: как скажется на рынке недвижимости арест Лефеля
И какое наказание грозит топ-менеджеру

Обвинение чиновнику предъявлено следственным управлением СКР по Центральному округу столицы. Куликова обвинили в получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 6 ст. 290 УК).

Дело в отношении инспектора Ростехнадзора было возбуждено после после задержания фигуранта оперативниками службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Задержание произошло 10 декабря в служебном кабинете инспектора, в здании управления ведомства в 1-м Басманном переулке в центре Москвы.

Как уточняет издание, Куликова задержали за вымогательство взятки у руководства национального испытательного объединения «Государственные боеприпасные испытательные полигоны России». При этом деньги он требовал как наличными, так и переводом. При этом в случае перевода он обговаривал увеличение суммы на 25% для компенсации расходов на обналичивание взятки.

В случае отказа, уточняет СМИ, Куликов угрожал заблокировать ввод в эксплуатацию нового испытательного центра перспективных образцов военной техники, расположенного в Красноармейске.

9 декабря военными следователями было возбуждено уголовное дело в отношении ведущего советника управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Александра Лопатина и директора департамента обеспечения авиационным имуществом филиала ПАО «ОАК» Сергея Комасько.

О том, что Лопатин был задержан по подозрению в получении крупной взятки, стало известно ранее в тот же день. Санкция статьи, по которой проходят фигуранты дела, предусматривает до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021