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Со строителя Приморского океанариума взыщут более 900 млн рублей

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Суд апелляционной инстанции принял решение о взыскании с бывшего директора ФГУП «Дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе» более 900 млн рублей по делу о растрате при строительстве Приморского океанариума. Об этом 11 декабря сообщается на сайте пресс-службы прокуратуры Приморского края.

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«В Приморье благодаря прокуратуре судом удовлетворен иск о взыскании с бывшего директора ФГУП «Дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе» более 900 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бывшего директора осудили за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 («Растрата»), ч. 3 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

Изначально суд установил, что с июня 2009 года по декабрь 2013 года в ходе строительства «Научно-образовательного комплекса «Приморский океанариум» во Владивостоке на острове Русский виновный растратил более 1 млрд рублей и незаконно получил более 140 млн рублей.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 млн рублей. При этом гражданский иск потерпевшего на сумму более 900 млн рублей оставил без рассмотрения.

Не согласившись с указанным решением, государственный обвинитель обжаловал его в апелляционном порядке в части гражданского иска.

В марте 2020 года суд апелляционной инстанции снизил наказание для подсудимого до 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 360 млн рублей. 10 июля сообщалось, что он был помещен под стражу.

После этого, в сентябре текущего года, судебная коллегия по уголовным делам Приморского края передала на новое апелляционное рассмотрение уголовное дело экс-директора. Решение по которому было вынесено только сейчас.

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