В США завершилось тестирование РНК-вакцины от ВИЧ на животных

Ученые из американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний завершили испытания вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). В ходе испытаний на мышах и нечеловеческих приматах она показала многообещающие результаты.

Отмечается, что препарат создан по технологии, аналогичной используемой при производстве вакцины от коронавируса.

Как подчеркивают ученые, к 58-й неделе у всех привитых животных появились антитела, способные нейтрализовать представителей 12 штаммов ВИЧ.

Как отмечают эксперты, в дальнейшем они собираются доработать препарат и вновь проверить его безопасность. Лишь после этого вакцину можно будет начать испытывать на людях.

28 ноября «Известия» сообщали о внедрении эпидемиологами Роспотребнадзора методики ускоренного поиска родственных образцов ВИЧ. Это необходимо, чтобы как можно быстрее определить цепочку заражения и найти его источник. Процедура важна, поскольку не изучив, откуда пошло распространение ВИЧ, невозможно прервать цепочку распространения инфекции. Ученые разработали методику частичного секвенирования образцов вируса по аналогии с той, которая сейчас используется для анализа штаммов SARS-CoV-2. Мишенями специалисты сделали треть полного генома вируса иммунодефицита — те участки, которые отвечают за эффективность ретровирусной терапии.