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В Сколтехе объяснили важность запрета въезда из стран с «Омикроном»

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Профессор Сколтеха Георгий Базыкин заявил, что закрытие воздушной границы со странами Южной Африки может быть эффективной мерой для предотвращения распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

«Эта мера эффективна на ранней стадии распространения варианта. Сейчас, когда еще неизвестно, насколько «Омикрон» распространен в России, закрытие границ — это мера оправданная», — приводит его слова «РИА Новости».

«Каждый завоз «Омикрона» может приблизить начало нового пика эпидемии»
Биолог Георгий Базыкин — о том, почему до сих пор большинство заражений коронавирусом в РФ приходилось на «Дельту» и почему новый штамм имеет все шансы ее вытеснить

По словам профессора, «Омикрон» есть не только в странах ЮАР, но и в других государствах по всему миру.

При этом, как подчеркнул ученый, как только в России начнется распространение нового штамма закрытие границ перестанет быть эффективной мерой.

По его словам, любые меры, которые прерывают цепочку передачи инфекции, помогают сбить эпидемию.

«Если те неприятные оценки о свойствах «Омикрона» будут подтверждаться, то я не удивлюсь, что такие меры, как локдаун, придется опять вводить», — считает специалист.

10 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, полностью запрещающее въезд в Россию из девяти африканских стран и Гонконга из-за распространения коронавируса, а также появления нового штамма «Омикрон».

С 28 ноября в РФ уже действуют ограничения на въезд для граждан из этих стран, однако тогда были сделаны исключения для владельцев дипломатических паспортов и служебных виз, а также некоторых других категорий граждан.

В новом постановлении отмечается, что существовавшие ранее исключения больше действовать не будут.

Ранее в этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что 28 россиян, вернувшихся из ЮАР, были госпитализированы с COVID-19 или его симптомами. По ее словам, в обсерваторах с подозрением на коронавирус находятся 177 человек, прибывших в Россию из стран, считающихся опасными из-за «Омикрона». При этом новая мутация вируса обнаружена только у двоих россиян.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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