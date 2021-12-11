Мэра Макеевки в ДНР задержали по подозрению в коррупции

Главу администрации города Макеевка в Донецкой народной республике Сергея Голощапова задержали по подозрению в коррупции. Об этом 10 декабря сообщили в МВД ДНР.

«Сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ДНР и Генпрокуратуры задержан глава администрации Макеевки Сергей Голощапов по подозрению в совершении действий коррупционного характера», — сказано в тексте.

Отмечается, что генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о даче взятки в крупном размере должностному лицу.

19 ноября суд в Москве арестовал министра культуры Крыма Арину Новосельскую по делу о взятке в 25 млн рублей при реконструкции театра кукол.Старое здание Крымского академического театра кукол находилось в центре города, его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году заявляла, что на строительство нового здания театра будет выделено более 1 млрд рублей. Тем не менее оно так и не было введено в эксплуатацию. СМИ сообщали, что в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком.