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Белый дом не смог назвать формат переговоров с РФ по безопасности в Европе

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США не могут пока точно сказать, каким будет формат переговоров по поставленным Россией вопросам безопасности в Европе. Об этом рассказала 10 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Журналисты спросили о встречах между США, другими странами НАТО и Россией по вопросам безопасности в Европе.

«У меня нет информации о том, в каком формате переговоры могут проходить», — ответила Джен Псаки на брифинге.

Она также напомнила, что форматы переговоров по европейской безопасности с Россией существуют уже около 70 лет.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ.

В этот же день высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в регионе. Отмечалось, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины.

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