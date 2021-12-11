Белый дом не смог назвать формат переговоров с РФ по безопасности в Европе
США не могут пока точно сказать, каким будет формат переговоров по поставленным Россией вопросам безопасности в Европе. Об этом рассказала 10 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Журналисты спросили о встречах между США, другими странами НАТО и Россией по вопросам безопасности в Европе.
«У меня нет информации о том, в каком формате переговоры могут проходить», — ответила Джен Псаки на брифинге.
Она также напомнила, что форматы переговоров по европейской безопасности с Россией существуют уже около 70 лет.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ.
В этот же день высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в регионе. Отмечалось, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины.