Два человека погибли в результате ДТП в Орехово-Зуевском городском округе

Столкновение легкового и грузового автомобилей произошло на трассе А-108 в Орехово-Зуевском городском округе Московской области. В результате аварии погибли два человека, в том числе пятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью в пятницу, 10 декабря.

«В 19:20 на трассе А-108 в районе Орехово-Зуево столкнулись автомобиль Renault и грузовик. Погибли два человека — пятилетний ребенок и взрослый», — пояснили в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в в этот день микроавтобус съехал с дороги и перевернулся в Приморском крае. Два человека скончались на месте, троих госпитализировали с множественными травмами.

Авария произошла на территории Ханкайского района. По данным краевого управления ГИБДД, водитель Toyota Touring Hiace на дороге Михайловка — Турий Рог не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В автомобиле находились пять человек, передает RT.