Россияне назвали причины для замены шин

Специалисты аналитического агентства «Автостат» провели опрос и выяснили, по какому принципу российские автовладельцы определяют, что им пора менять шины на новые.

Так, большинство респондентов (почти 66%) ответили, что для них главным ориентиром является степень износа протектора шин. Каждый 12-й опрошенный (8,2%) необходимость замены шин определяет по внешнему виду. Чуть меньше (7,7%) автовладельцев смотрят на количество оставшихся шипов.

Кроме того, среди причин для замены шин автовладельцы называли наличие видимых повреждений (4,4%), длительное время использования (4,3%), плохое сцепление с дорогой (3,6%).

Отмечается, что по индикатору износа, который нанесен на шины, ориентируются всего 2,5% из числа опрошенных.

26 ноября, в ГИБДД рассказали, что основными причинами дорожных аварий среди водителей-новичков являются неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям движения. Также к ошибкам начинающих водителей отнесли несоблюдение очередности проезда, нарушения правил проезда пешеходного перехода и нарушения правил перестроения.