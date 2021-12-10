Юрист спрогнозировал рост арендных ставок при штрафах за непрозрачный найм жилья

Принятие закона о «прозрачности» аренды недвижимости неизбежно приведет к увеличению средней стоимости найма жилья, ведь необходимость оплаты налогов для арендодателей повлечет желание сохранить прежний уровень дохода от сдачи. Об этом рассказал «Известиям» Андрей Мельниченко, юрист «Единого центра защиты», комментируя соответствующую инициативу Минстроя в пятницу, 10 декабря.

Ранее в этот же день Минстрой предложил ввести штрафы для арендодателей, которые при сдаче квартир, апартаментов и машино-мест делают расчеты вне Государственной информационной системы (ГИС), находящейся сейчас в разработке. Информацию о сроках и объемах оплаты аренды нужно будет указывать в программе в течение 30 дней со дня заключения договоров или внесения в них изменений.

Мельниченко добавил, что положительным моментом для арендаторов при использовании единой системы регистрации сведений об аренде и внесении платежей за найм жилья станет возможность запрашивать сведения из такого реестра при разрешении споров с арендодателем, ведь теперь, чтобы доказать факт оплаты аренды, не нужно предоставлять расписку — информация будет содержаться в системе. При этом он подчеркнул, что текст законопроекта еще не разработали и не опубликовали, поэтому сложно говорить о его реализации и конкретных сферах взаимодействия арендаторов, арендодателей и государства. «Из представленной информации можно сделать вывод, что основной задачей такой законодательной инициативы является повышение уровня прозрачности доходов граждан и вывод из теневой сферы доходов за сдачу в аренду жилых помещений», — сказал юрист. Мельниченко добавил, что сейчас большинство договоров найма и аренды не проходят регистрацию в управлении Росреестра, так как законодательство обязывает делать это только в случае, если договор заключен на срок от 12 месяцев. В результате граждане не декларируют доход, получаемый от сдачи жилья в аренду, и не уплачивают налог с такого дохода. Введение в действие специальной системы приведет к необходимости декларировать такие доходы и оплачивать налоги, подчеркнул он. Специалист отметил, что в случае принятия закона арендодателю по итогам каждого года необходимо будет предоставлять в налоговую декларацию о полученных доходах и уплачивать налог на доходы физлиц. Павел Соболев, председатель комиссии по ЖКХ, строительству и экологии общественной палаты города Жуковский, заявил «Известиям», что с принятием закона в первую очередь уменьшится число мошенников, поскольку в ГИС авторизация происходит по персональным данным «госуслуг». Также станет меньше случаев сдачи в аренду «резиновых квартир», в которых размещаются от 10–15 человек, указал он. Соболев полагает, что участникам рынка на начальной стадии будет тяжело ориентироваться в системе, так как ГИС — площадка «со множеством процессов внутри». Но в перспективе она позволит отладить аренду и не будет требовать много времени от пользователей, спрогнозировал эксперт.

В Минстрое, который будет оператором ГИС, подчеркнули, что систему создают для повышения прозрачности рынка аренды, обеспечения защиты прав арендодателей и арендаторов, безопасности и сохранности инвестиций. Платформа будет полностью принадлежать государству. Оператором будет Минстрой. Возможно, инициативу реализуют с помощью концессии, а концессионером будет консорциум инвесторов при участии «Дом.РФ».