В Минстрое назвали причины запланированного введения штрафов за непрозрачную аренду

Государственную информационную систему (ГИС), находящуюся в разработке, создают для повышения прозрачности рынка аренды, обеспечения защиты прав прав как арендодателей, так и арендаторов, безопасности и сохранности инвестиций. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе Минстроя.

Ранее в этот же день министерство предложило ввести штрафы для арендодателей, которые при сдаче квартир, апартаментов и машино-мест совершают расчеты вне ГИС.

Ведомство изучает вариант реализации инициативы с помощью концессии, согласно которому концессионером будет консорциум инвесторов при участии «Дом.РФ».

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