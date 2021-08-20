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В России частные квартиры вовлекут в госсистему арендного жилья

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Квартиры, которые сдают в аренду частные владельцы, будут вовлекать в государственную систему арендного жилья. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью «Российской газете» в пятницу, 20 августа.

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Он напомнил, что в настоящее время идет подготовка нормативной базы для создания в стране единой информационной системы арендного жилья, которую планируется завершить к лету 2022 года.

По его словам, жилье, зарегистрированное на этой платформе, смогут вовлекать в общую госсистему арендной недвижимости и региональные, и муниципальные власти.

«Потому что кому-то нужно жилье в собственность, кому-то в аренду. Это востребованный механизм. У нас вообще в целом цивилизованного рынка аренды жилья в стране пока недостаточно. Это наша глобальная задача — создать рынок арендного жилья», — сказал вице-премьер.

Он рассказал, что в 2020 году в России, по данным Минстроя, насчитывалось 156 наемных домов коммерческого использования и 99 — социального. При этом в ряде стран практикуется вовлечение в субсидированную аренду жилья частных владельцев. Льготные категории граждан, получая от властей деньги на аренду жилья, могут снять его у любого владельца, в том числе у частника.

В январе 2021 года «Известия» писали, что власти собираются усилить контроль за сдачей жилья в аренду. Отмечалось, что Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Его предполагалось внести в Госдуму до конца года.

Мероприятия по развитию рынка арендного жилья включены в паспорт федерального проекта «Жилье», рассказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин. Он заявлял и планах по запуску информационной системы учета договоров найма жилья.

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