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Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета Robinson в Хакасии

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Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено по факту крушения вертолета Robinson R66 в Республике Хакасия. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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«По факту авиационного происшествия, произошедшего с вертолетом Robinson R66, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, метрополитена»)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, около 12:00 местного времени (08:00 мск) вертолет Robinson R66 вылетел с территории Новокузнецка Кемеровской области, следовал в Республику Алтай. После часа полета воздушное судно не вышло на связь, через некоторое время на территории Республики Хакасия сработал аварийный радиомаяк вертолета.

«В ходе поисковых мероприятий в районе озера Каракуль Республики Хакасия вертолет обнаружен. Воздушное судно повреждено. На борту вертолета находился командир воздушного судна, который погиб. Следственная группа готовится к выезду на место происшествия», — добавили в СК.

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