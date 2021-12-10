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Малый бизнес попросил Госдуму смягчить нормы законопроекта о QR-кодах

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В законопроекте о QR-кодах необходимо предусмотреть положения, разрешающие гражданам с отрицательным ПЦР-тестом посещать общественные места после 1 февраля 2022 года, а также дать такую возможность переболевшим неофициально. Об этом глава «Опоры России» Александр Калинин попросил председателя Госдумы Вячеслава Володина — обращение есть в распоряжении редакции «Известий».

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Предлагаемые меры должны позволить не сокращать существенно количество посетителей объектов и избежать негативных экономических последствий для бизнеса, уверены в «Опоре России».

Калинин попросил ввести запрет на ограничение внутригородских перемещений с помощью QR-кодов — такие меры могут ввести только в отношении межрегиональных и зарубежных поездок.

Вместе с тем, по мнению Калинина, необходимо запретить региональным властям вводить дополнительные ограничения для объектов, доступ к которым будет ограничен QR-кодами. В данном случае риски распространения коронавируса минимизированы, поэтому посетители будут негативно воспринимать дополнительные меры, которые, в свою очередь, начнут отрицательно влиять на экономические показатели предприятий, уточнил он.

Глава бизнес-объединения отметил, что торговые центры и непродовольственная розница сильно пострадали из-за введенных ограничений, однако для них не предусмотрены меры федеральной поддержки. Их нужно ввести за счет трансфера субъектам из федерального бюджета, резюмировал он.

12 ноября правительство России направило в ГД два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования документов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19.

24 ноября думский комитет по обороне рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении системы QR-кодов с информацией об иммунитете к коронавирусу.

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