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В Минстрое разработали законопроект для контроля рынка аренды квартир

«Коммерсантъ»: Минстрой подготовил закон о создании ГИС для контроля рынка аренды недвижимости
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В России подготовили законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) для контроля за операциями по аренде квартир, апартаментов и машиномест. Соответствующий документ разработали в Минстрое, сообщает 10 декабря «Коммерсантъ».

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По мнению авторов инициативы, проект поможет сделать рынок аренды недвижимости прозрачнее. Предполагается, что владельцы и арендаторы недвижимости будут должны осуществлять все расчеты через новую систему. Так, сведения о сроках и объемах оплаты по аренде необходимо будет указать в программе в течение 30 дней со дня заключения договоров или внесения в них изменений.

Как уточнили в ведомстве, разработку ГИС начали по поручению президента России Владимира Путина в 2021 году. В начале ноября законопроект передали в профильные ведомства для согласования. Внести в Госдуму проект планируется во время весенней сессии.

В августе вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что квартиры, которые сдают в аренду частные владельцы, будут вовлекать в государственную систему арендного жилья. Он напомнил, что в настоящее время идет подготовка нормативной базы для создания в стране единой информационной системы арендного жилья, которую планируется завершить к лету 2022 года.

В январе 2021 года «Известия» писали, что власти собираются усилить контроль за сдачей жилья в аренду. Отмечалось, что Минстрой готовит законопроект, который позволит создать условия для формирования рынка частного наемного жилья. Его предполагалось внести в Госдуму до конца года.

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