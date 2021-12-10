Косметолог рассказала об уходе за кожей зимой

Чтобы предотвратить преждевременное старение кожи и поддерживать ее увлажненной, зимой необходимо заменить скраб на гоммаж, а также избегать кремов с парафином и вазелином, употреблять в пищу орехи и рыбу. Об этом 10 декабря рассказала «Газете.Ru» дерматолог, косметолог сервиса «Доктор рядом» Виктория Грибель.

«Считается, что именно во время холодов и морозов кожа стареет быстрее. В холодное время года клетки медленнее отшелушиваются, делая текстуру неоднородной. Следствием является задержка на коже себума — кожного сала, нарушение липидной мантии и воспаление», — пояснила она.

Кроме того, специалист отметила, что повышенная сухость воздуха и мороз нарушают водный баланс кожи, делая ее более уязвимой к вредным воздействиям.

«Советую в том числе изменить средства и для глубокого очищения — отшелушивание должно быть, но более мягкими средствами. Например, вместо скраба — гоммаж, чтобы избежать раздражения», — сказала Грибель.

По мнению специалиста, сыворотки и крема с витамином С помогут осветлить и укрепить кожу, а увлажнение на постоянной поможет ей быстро восстановиться.

«При выборе продукта обращайте внимание на текстуру, в данный период года лучше, чтобы это был крем. Кстати, даже зимой не стоит забывать наносить крем с SPF-защитой на открытые участки кожи», — уточнила дерматолог.

Она порекомендовала уделить особое внимание коже губ, посоветовав в целях защиты от сухости и восполнения водного баланса наносить бальзам для губ и днем, и перед сном.

Нежелательно, по мнению врача, использовать зимние кремы, в составе которых вазелин и парафин. Лучше отдать предпочтение тем, которые содержат масло ши и авокадо, а также витамин Е.

Обратила внимание Грибель и на рацион, с учетом зимы.

«Питание зимой должно включать в себя продукты, богатые правильными жирами — орехи, семечки, рыба, масла, продукты с омега-3. Пейте достаточное количество воды из расчета 30 мл на 1 кг массы тела», — порекомендовала врач.

Кроме того, она напомнила про пользу от физической активности, которая помогает вырабатывать коллаген, способствующий сохранению молодости.

Ранее, 9 декабря, дерматолог Ольга Андреянова рассказала о влиянии мороза на кожу. Эксперт отметила, что после лыжной прогулки у многих наблюдается здоровый румянец и отличный цвет лица. Но зачастую пациентам с дерматологическими заболеваниями (такими как купероз и розацеа) сильное переохлаждение вредно. Сосуды еще больше повреждаются, и появляются новые телеангиоэктазии (стойкое расширение мелких сосудов).

Для того чтобы избежать негативного влияния мороза на кожу, необходим грамотный уход — агрессивные средства лучше заменить на деликатные, все увлажняющие летние крема — на питательные и защищающие.

Кроме того, Андриянова посоветовала обратить внимание на прием БАДов. Омега 3-6, рутин и ресвератрол, витамины группы В и аскорбиновая кислота помогут противостоять агрессивному воздействию холода. Однако сначала следует проконсультироваться у дерматолога и сдать анализы для назначения правильной дозировки, уточнила врач.