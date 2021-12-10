Три инсталляции установил на Камчатке National Geographic

На Камчатке телеканал National Geographic установил в честь своего 20-летия в России сразу три инсталляции: на Вилючинском перевале, возле Корякского вулкана и на берегу Тихого океана.

Цель акции — привлечь внимание к природным и рукотворным чудесам страны. К юбилею канала желтые рамки, элемент его логотипа, устанавливаются в 20 удивительных и красивейших местах России, рассказал о проекте генеральный директор компании Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Кахабер Абашидзе.

По его словам, которые приводит ИА KamchatkaMedia, эта акция должна вдохновить зрителей телеканала совершать открытия, путешествовать и ценить красоту, которая нас окружает.

Всю информацию о выбранных достопримечательностях, фотографии и видеоматериалы с инсталляциями телеканал разместит на своем сайте и на страницах в соцсетях. А после завершения проекта зрителям покажут отчетный ролик с кадрами, снятыми в 20 удивительных местах.

Ранее сообщалось, что телеканал National Geographic установил инсталляцию в виде желтой рамки в Териберке Мурманской области.

В список самых необычных мест страны попали в том числе гора Эльбрус на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, выборгский парк Монрепо, прославившийся как один из самых красивых парков Европы, Мамисонское ущелье в Северной Осетии, гора Бермамыт и Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии, мраморный каньон Рускеала, музей-заповедник «Кижи» в Карелии.