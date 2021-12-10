В США застрелили рэпера Slim 400

В Лос-Анджелесе убили 33-летнего рэпера Винсента Кохрана, который более известен слушателю как Slim 400. Об этом 9 декабря сообщает издание TMZ.

По данным местных полицейских, музыканта застрелили утром в четверг. Тело Slim 400 обнаружили сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на место после информации о выстрелах.

Мужчину доставили в местную больницу, где позже он скончался от полученных ран.

Одной из версий убийства Slim 400 полицейские называют войну между уличными бандами Лос-Анджелеса.

Slim 400 родился в семье военнослужащего в Германии. Затем он в детском возрасте вместе с родителями вернулся в Лос-Анджелес.

В 2019 году музыкант чудом избежал смерти, когда в него выстрелили девять раз в Лос-Анджелесе. По его словам, он попал в засаду во время нападения, когда навещал свою семью.

17 ноября американский рэпер Янг Дольф погиб в результате перестрелки в американском городе Мемфис в штате Теннесси. Ему было 36 лет. По информации Fox News, стрельба произошла ​​в магазине в Южном Мемфисе. Артист зашел в магазин, в это время кто-то подъехал и застрелил его.

Как отмечает издание Variety, в 2017 году на рэпера, настоящее имя которого — Адольф Роберт Торнтон-младший, уже покушались. Тогда в него стреляли у магазина в Голливуде, в Лос-Анджелесе, где он вступил в ссору с тремя мужчинами. Он был госпитализирован в критическом состоянии с тремя огнестрельными ранениями. Однако уже через две недели он уже выписался.