Футболисты «Локомотива» потерпели пятое поражение подряд

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл пятый матч подряд на всех турнирах.

Очередное поражение случилось 9 декабря в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против французского «Марселя» (0:1). Единственный гол в игре забил Аркадиуш Милик.

Этот проигрыш лишил москвичей шанса продолжить выступление в еврокубках сезона-2021/22.

Последний раз победу «Локомотив» одерживал 30 октября в выездном матче с «Нижним Новгородом» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), пишет «Спорт Экспресс».

25 ноября «Локомотив» уступил дома итальянскому «Лацио» в пятом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА. Игра завершилась со счетом 0:3.