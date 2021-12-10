Прямой эфир
Общество
Путин рассказал об агентах ЦРУ в правительстве России 90-х
Мир
Госдеп опроверг данные о соглашении между Байденом и Путиным по Украине
Мир
Штаб операции в Донбассе отверг угрозу со стороны украинского корабля
Мир
В США приговорили россиянина Кошкина к четырем годам тюрьмы
Мир
Байден провел беседу с «Бухарестской девяткой» после саммита с Путиным
Мир
В МИД Франции рассказали о планах ЕС вернуть миссию в Афганистан
Мир
Главы МИД стран G7 в Великобритании обсудят тему Украины
Наука
В РФ разработали эскизный проект новой ракеты «Союз-5»
Общество
Аналитики назвали самые популярные новогодние товары среди россиян
Мир
США обсуждают планы контактов с РФ и НАТО по безопасности в Европе

Футболисты «Локомотива» потерпели пятое поражение подряд

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл пятый матч подряд на всех турнирах.

Турецкие грани: «Локомотив» проиграл «Галатасараю» в Лиге Европы
«Железнодорожники» уступили в первом домашнем матче при новом тренере

Очередное поражение случилось 9 декабря в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против французского «Марселя» (0:1). Единственный гол в игре забил Аркадиуш Милик.

Этот проигрыш лишил москвичей шанса продолжить выступление в еврокубках сезона-2021/22.

Последний раз победу «Локомотив» одерживал 30 октября в выездном матче с «Нижним Новгородом» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), пишет «Спорт Экспресс».

25 ноября «Локомотив» уступил дома итальянскому «Лацио» в пятом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА. Игра завершилась со счетом 0:3.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021