Путин рассказал об агентах ЦРУ в правительстве России 90-х

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в середине 1990-х годов в российском правительстве работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Этими сведениями он поделился 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества.

По словам Путина, в те годы об этом не подозревали.

«В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США», — сказал глава российского государства.

При этом сотрудники американских спецслужб давали различные советы, а еще и участвовали в управлении государством, уточнил Путин.

Как заявил российский лидер, позже в Соединенных Штатах этих членов разведки привлекли к уголовной ответственности за нарушение американского законодательства: работая в кабмине сотрудники ЦРУ принимали участие в приватизации. В итоге несколько человек были осуждены и получили различные сроки лишения свободы.

Еще до Путина аналогичное заявление сделал экс-председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. По его мнению, количество агентов ЦРУ в окружении первого президента России Бориса Ельцина «исчислялось сотнями».

В июне бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал, что незадолго до развала СССР в окружении президента РСФСР Бориса Ельцина появился человек с иностранным акцентом, который давал ему советы по назначению на высшие государственные посты.