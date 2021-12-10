Прямой эфир
Мир
Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом
Мир
Госдеп опроверг данные о соглашении между Байденом и Путиным по Украине
Мир
Штаб операции в Донбассе отверг угрозу со стороны украинского корабля
Мир
В США приговорили россиянина Кошкина к четырем годам тюрьмы
Мир
Байден провел беседу с «Бухарестской девяткой» после саммита с Путиным
Мир
В МИД Франции рассказали о планах ЕС вернуть миссию в Афганистан
Мир
Главы МИД стран G7 в Великобритании обсудят тему Украины
Наука
В РФ разработали эскизный проект новой ракеты «Союз-5»
Наука
Биолог спрогнозировал новый пик эпидемии COVID-19 из-за «Омикрона»
Спорт
«Спартак» обыграл польскую «Легию» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Главы МИД стран G7 в Великобритании обсудят тему Украины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании на встрече глав министерств иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) среди прочего планируется обсудить ситуацию вокруг Украины. Мероприятие пройдет с 10 по 12 декабря в Ливерпуле.

В заверительной атмосфере: что Байден пообещал Зеленскому и чего ждать Донбассу
Помогли ли переговоры президента США с российским и украинским лидерами снизить напряженность

«Министры иностранных дел обсудят ряд мировых вопросов, в том числе экономическую устойчивость после пандемии COVID-19, проблемы мирового здравоохранения», — отметили в МИД Британии.

Участники «Большой семерки» встретятся на фоне обострения международной обстановки, которая связана с беспокойством западных стран в связи с «перемещениями» российских военных на границе с Украиной.

Принимать министров будет глава МИД Британии Лиз Трасс, так как Великобритания в 2021 году председательствует в G7.

9 декабря состоялись переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Они длились около полутора часа.

Глава Белого дома пообещал Зеленскому, что США введут жесткие санкции против России в случае агрессии с ее стороны. Лидеры стран также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и затронули ход внутренних реформ в Украине.

В этот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Джо Байден не заключал никаких соглашений и не делал никаких уступок по ситуации с Украиной в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021