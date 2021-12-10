Главы МИД стран G7 в Великобритании обсудят тему Украины

В Великобритании на встрече глав министерств иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) среди прочего планируется обсудить ситуацию вокруг Украины. Мероприятие пройдет с 10 по 12 декабря в Ливерпуле.

«Министры иностранных дел обсудят ряд мировых вопросов, в том числе экономическую устойчивость после пандемии COVID-19, проблемы мирового здравоохранения», — отметили в МИД Британии.

Участники «Большой семерки» встретятся на фоне обострения международной обстановки, которая связана с беспокойством западных стран в связи с «перемещениями» российских военных на границе с Украиной.

Принимать министров будет глава МИД Британии Лиз Трасс, так как Великобритания в 2021 году председательствует в G7.

9 декабря состоялись переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Они длились около полутора часа.

Глава Белого дома пообещал Зеленскому, что США введут жесткие санкции против России в случае агрессии с ее стороны. Лидеры стран также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и затронули ход внутренних реформ в Украине.

В этот же день руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Джо Байден не заключал никаких соглашений и не делал никаких уступок по ситуации с Украиной в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».