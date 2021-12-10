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Россияне купили рекордный объем слитков и монет с 2014 года

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На фоне роста инфляции и пандемии население купило максимальный объем слитков и монет с 2014 года. За первые девять месяцев 2021-го спрос составил 4 т, на 8 % больше, чем за аналогичный период 2020-го.

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Инвесторы часто используют этот защитный актив как средство сбережения денег во время социальных и экономических кризисов, а также для уменьшения рисков инфляции и колебаний валютных курсов, сообщила директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц.

Интерес к физическому золоту увеличился в этом году и в других странах по сравнению с предыдущим: в США – на 79%, в Китае – на 54%, а в Индии – на 24%. В России спрос сдерживается 20-процентным налогом НДС на золотые слитки. Его ожидаемая отмена значительно увеличит инвестиции в драгоценный металл, уверена Татьяна Фиц. Это возможно только после создания прозрачного оборота инвестиционного золота и его отслеживаемости в электронной системе, сообщили в пресс-службе Минфина.

В крупнейших банках подтвердили рост спроса россиян на физическое и обезличенное золото в этом году. Интерес к благородному металлу повышается за счет геополитической напряженности, растущих темпов инфляции и низких ставок по депозитам, считает портфельный управляющий Private Banking банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Завесь золота: россияне купили рекордный объем слитков с 2014-го

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