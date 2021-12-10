Завесь золота: россияне купили рекордный объем слитков с 2014-го

Объем купленных россиянами золотых слитков и монет за девять месяцев 2021-го оказался рекордным с 2014 года и достиг 4 т . Основная причина повышения спроса — обращение инвесторов к драгоценному металлу на фоне пандемии как к безопасному активу, который страхует от рисков инфляции и колебаний валютных курсов, рассказали «Известиям» во Всемирном совете по золоту. Там уверены: планируемая отмена НДС еще больше увеличит продажи. Крупнейшие банки подтвердили повышение спроса на розничные инвестиции в золото . Интерес к активу поддерживается геополитической напряженностью, низкими ставками по депозитам и нестабильностью на фондовых ранках, рассказали представители кредитных организаций.

Золотая лихорадка

На фоне пандемии и резкого повышения уровня инфляции спрос граждан на золотые слитки и монеты в этом году стал рекордным с 2014-го. Так, за три квартала 2021-го россияне приобрели 4 т драгоценного металла, что на 8% больше, чем за соответствующий период 2020-го. Инвесторы воспринимают золото как «защитный актив» и часто используют как средство сбережения денег во время социальных и экономических кризисов, оно страхует от рисков инфляции и колебаний валютных курсов , объяснила директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц.

Завесь золота Фото: Global Look Press/Christian Ohde/face to face

Повышение спроса на золотые слитки и монеты в этом году произошло и в других странах. Так, например, за девять месяцев 2021-го в США население купило 91,3 т такого актива, что на 79% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В Китае рост составил 54%, а в Индии — 24%, до 208,5 т и 101,5 т соответственно . Значительная разница в объемах по сравнению с Россией объясняется 20-процентным НДС на золотые слитки, самым высоким в мире. Татьяна Фиц считает, что ожидаемая отмена налога на добавленную стоимость должна еще больше повысить приток инвестиций в благородный металл .

Кроме того, за счет отмены НДС на золотые слитки у россиян появится альтернатива вложениям в иностранную валюту и новый инструмент формирования пенсий , это поможет дедолларизации, а также увеличит прибыль российских банков и Мосбиржи за счет повышения количества металлических счетов и объема операций с драгоценным металлом. Об этом говорится в исследовании независимого агентства MAGRAM Market Research, проведенного в сентябре-октябре по заказу Всемирного совета по золоту.

Завесь золота Фото: Global Look Press/Subhash Sharma

Такой шаг возможен только после обеспечения абсолютно прозрачного оборота инвестиционного золота и его прослеживаемости в электронной системе, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина . В этом году в России уже начала действовать система маркировки ювелирных изделий, и нужно, чтобы все компании встали в ней на учет. Так получится отделить инвестиционное золото от продукта для внутренней промышленности, добавили в министерстве.

Справка «Известий» НДС на золото планируется отменить в начале 2022 года, сообщал ранее замминистра финансов Алексей Моисеев. Он отметил, что до этого необходимо внедрить государственную систему контроля за оборотом драгоценных металлов для борьбы с мошенничеством в данной сфере. Обязательная маркировка ювелирных изделий должна вступить в силу в марте следующего года.

На фоне нестабильности

В крупнейших банках подтвердили рост спроса россиян на золото. Объем привлеченных средств в обезличенные металлические счета с начала этого года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а продажи золотых монет выросли в четыре раза, рассказал руководитель группы товарных рынков ПСБ Сергей Устименко . По его мнению, спрос поддерживается высокими темпами инфляции и напряженностью из-за распространения нового «Омикрон»-штамма коронавируса. За счет этого в банке ожидают дальнейшего повышения интереса к золоту.

Тенденцию отметили и в ВТБ, объем вложенных активов в БПИФ «Золото» (биржевой паевый инвестиционный фонд) увеличился в 2,5 раза с начала года . Клиенты используют благородный металл для снижения рисков при вложениях в фондовый рынок, сообщил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев.

В последние годы всё более известными становятся альтернативные инструменты накоплений, это также способствует росту вложений в золото, отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков . Кроме того, в этом и прошлом годах консервативные частные инвесторы предпочитали вкладываться в слитки и монеты из-за опасений нестабильности на фондовых ранках, уверены в пресс-службе МКБ.

Завесь золота Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Популярность золота растет также из-за повышения геополитической напряженности. Чтобы исключить обесценивание средств, игроки ищут защитные активы, однако перекладывать деньги в доллары и евро невыгодно за счет крайне низких ставок, которые не покрывают растущие темпы инфляции, рассказал портфельный управляющий Private Banking банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили . По его мнению, благородный металл станет еще более привлекательным для инвесторов, если высокая инфляция будет сопровождаться медленным ростом глобальной экономики.

В России спрос на драгоценные металлы в физическом и обезличенном виде традиционно увеличивается в периоды рыночной волатильности. Сейчас инфляция ускоряется, а банки медленно повышают ставки по депозитам, поэтому многие инвесторы вкладываются в золото, сообщил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.