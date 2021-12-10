Завесь золота: россияне купили рекордный объем слитков с 2014-го
Объем купленных россиянами золотых слитков и монет за девять месяцев 2021-го оказался рекордным с 2014 года и достиг 4 т. Основная причина повышения спроса — обращение инвесторов к драгоценному металлу на фоне пандемии как к безопасному активу, который страхует от рисков инфляции и колебаний валютных курсов, рассказали «Известиям» во Всемирном совете по золоту. Там уверены: планируемая отмена НДС еще больше увеличит продажи. Крупнейшие банки подтвердили повышение спроса на розничные инвестиции в золото. Интерес к активу поддерживается геополитической напряженностью, низкими ставками по депозитам и нестабильностью на фондовых ранках, рассказали представители кредитных организаций.
Золотая лихорадка
На фоне пандемии и резкого повышения уровня инфляции спрос граждан на золотые слитки и монеты в этом году стал рекордным с 2014-го. Так, за три квартала 2021-го россияне приобрели 4 т драгоценного металла, что на 8% больше, чем за соответствующий период 2020-го. Инвесторы воспринимают золото как «защитный актив» и часто используют как средство сбережения денег во время социальных и экономических кризисов, оно страхует от рисков инфляции и колебаний валютных курсов, объяснила директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц.
Повышение спроса на золотые слитки и монеты в этом году произошло и в других странах. Так, например, за девять месяцев 2021-го в США население купило 91,3 т такого актива, что на 79% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В Китае рост составил 54%, а в Индии — 24%, до 208,5 т и 101,5 т соответственно. Значительная разница в объемах по сравнению с Россией объясняется 20-процентным НДС на золотые слитки, самым высоким в мире. Татьяна Фиц считает, что ожидаемая отмена налога на добавленную стоимость должна еще больше повысить приток инвестиций в благородный металл.
Кроме того, за счет отмены НДС на золотые слитки у россиян появится альтернатива вложениям в иностранную валюту и новый инструмент формирования пенсий, это поможет дедолларизации, а также увеличит прибыль российских банков и Мосбиржи за счет повышения количества металлических счетов и объема операций с драгоценным металлом. Об этом говорится в исследовании независимого агентства MAGRAM Market Research, проведенного в сентябре-октябре по заказу Всемирного совета по золоту.
Такой шаг возможен только после обеспечения абсолютно прозрачного оборота инвестиционного золота и его прослеживаемости в электронной системе, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. В этом году в России уже начала действовать система маркировки ювелирных изделий, и нужно, чтобы все компании встали в ней на учет. Так получится отделить инвестиционное золото от продукта для внутренней промышленности, добавили в министерстве.
На фоне нестабильности
В крупнейших банках подтвердили рост спроса россиян на золото. Объем привлеченных средств в обезличенные металлические счета с начала этого года увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а продажи золотых монет выросли в четыре раза, рассказал руководитель группы товарных рынков ПСБ Сергей Устименко. По его мнению, спрос поддерживается высокими темпами инфляции и напряженностью из-за распространения нового «Омикрон»-штамма коронавируса. За счет этого в банке ожидают дальнейшего повышения интереса к золоту.
Тенденцию отметили и в ВТБ, объем вложенных активов в БПИФ «Золото» (биржевой паевый инвестиционный фонд) увеличился в 2,5 раза с начала года. Клиенты используют благородный металл для снижения рисков при вложениях в фондовый рынок, сообщил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев.
В последние годы всё более известными становятся альтернативные инструменты накоплений, это также способствует росту вложений в золото, отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. Кроме того, в этом и прошлом годах консервативные частные инвесторы предпочитали вкладываться в слитки и монеты из-за опасений нестабильности на фондовых ранках, уверены в пресс-службе МКБ.
Популярность золота растет также из-за повышения геополитической напряженности. Чтобы исключить обесценивание средств, игроки ищут защитные активы, однако перекладывать деньги в доллары и евро невыгодно за счет крайне низких ставок, которые не покрывают растущие темпы инфляции, рассказал портфельный управляющий Private Banking банка «Зенит» Георгий Окромчедлишвили. По его мнению, благородный металл станет еще более привлекательным для инвесторов, если высокая инфляция будет сопровождаться медленным ростом глобальной экономики.
В России спрос на драгоценные металлы в физическом и обезличенном виде традиционно увеличивается в периоды рыночной волатильности. Сейчас инфляция ускоряется, а банки медленно повышают ставки по депозитам, поэтому многие инвесторы вкладываются в золото, сообщил директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
Однако высокую рублевую доходность можно также зафиксировать в долговых бумагах, и она будет устойчиво выше инфляции, уверен начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. По его мнению, такие вложения более надежны, чем золото, которое не показало себя защитным активом в период отрицательных процентных ставок.