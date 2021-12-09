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В Москве голый мужчина избил водителя и попытался угнать машину

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В Москве голый мужчина избил водителя и попытался угнать его автомобиль. Об этом 9 декабря сообщает один из столичных Telegram-каналов.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг вечером на улице Воздвиженка.

На место происшествия оперативно прибыли полицейские. Они задержали злоумышленника. В настоящее время выясняется, что подтолкнуло мужчину на такие действия.

4 декабря сообщалось, что в центре Ярославля таксист избил пассажиров — мужчину и женщину. По словам очевидцев, пассажирка вышла из машины и пнула ее. Второй пассажир пытался увести знакомую от автомобиля. В этот момент водитель вышел из салона и несколько раз ударил клиентку по лицу, после чего вступил в драку с мужчиной.

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