В Ярославле таксист избил пассажиров

В центре Ярославля таксист избил пассажиров — мужчину и женщину. Об этом 4 декабря свидетельствуют кадры, опубликованные в одной из городских групп в соцсети ВК.

На записи видно, как мужчина бьет женщину. По словам очевидцев, пассажирка вышла из машины и пнула ее. Второй пассажир пытался увести знакомую от автомобиля. В этот момент водитель вышел из салона и несколько раз ударил клиентку по лицу, после чего вступил в драку с мужчиной.

Водителя и пассажиров разняли прохожие. На место инцидента прибыли полицейские. По данному факту УМВД по региону проводит проверку.

20 августа стало известно, что в Екатеринбурге водитель такси избил пассажирку за то, что та отказалась платить ему больше.

Сообщалось, что девушка заказала такси через мобильное приложение, в котором стоимость поездки была указана сразу. По ее словам, водитель не смог подать машину в отмеченное ею место на карте, поскольку там был платный паркинг. В итоге россиянке пришлось искать автомобиль самостоятельно.

Так, по окончании поездки водитель потребовал у пассажирки 400 рублей вместо указанных в приложении 325 рублей. Девушка покинула авто, а таксист направился вслед за ней и начал ее оскорблять, а затем что-то подобрал с земли и ударил ее по лицу.