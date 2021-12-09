Власти США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины

Власти США ввели санкции в отношении уволенного главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Он подозревается в «значительных» коррупционных действиях. Об этом говорится в опубликованном 9 декабря заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

В санкционный перечень также попала супруга Тупицкого.

«Александр Тупицкий, бывший председатель Конституционного суда Украины (внесен в список санкций. — Ред.) за значительные коррупционные действия, включая получение денежных взяток в ходе работы в судебной власти Украины. Супруга Тупицкого Ольга Тупицкая также внесена в список санкций», — указано в публикации Госдепа.

Также в этот день министерство финансов США ввело санкции в отношении Андрея Портнова, бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича. Как уточнили в американском ведомстве, основанием для данного решения стало то, что мужчина якобы использовал взятки для налаживания связей с судебным и правоохранительным аппаратами Украины. Свое влияние он применял для «покупки доступа и решений в судах Украины и подрыве усилий по проведению реформ» в стране, утверждается в заявлении на сайте министерства.

В октябре прошлого года украинский КС признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. В частности, было вынесено решение об отмене ст. 366-1 уголовного кодекса о недостоверном декларировании, незаконном обогащении и подаче электронных деклараций. Кроме того, суд признал неконституционным органом Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

После этого украинские власти обвинили судей в попытке сорвать реформы, на которых, в частности, настаивает Запад, а президент Украины Владимир Зеленский внес в раду законопроект, которым предложил признать ничтожным решение КС и приостановить полномочия состава суда. Тупицкий заявил, что инициатива Зеленского имеет признаки конституционного переворота.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский снял Тупицкого с должности председателя КС страны. При этом еще в декабре прошлого года украинский лидер подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы КС сроком на два месяца. Тогда сообщалось, что судья подозревается в подкупе свидетеля и принуждении его к даче ложных показаний.

В апреле депутаты Верховной рады обжаловали в Конституционном суде указ президента об освобождении Тупицкого от должности. В Конституционном суде со своей стороны сочли президентский указ не соответствующим основному закону. После этого Зеленский несколько раз отстранял судью, а Тупицкий оспаривал решения.