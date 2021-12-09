Россиянам напомнили о риске штрафа за езду на автомобиле с механикой

Водителям, которые ездят на автомобиле с механической коробкой передач, но при этом сдавали на права «на автомат», грозит крупный штраф. Об этом рассказал в четверг, 9 декабря, руководитель «Пробок. нет» Александр Шумский.

Он обратил внимание на то, что обучение «на механику и автомат» — это достаточно разные программы. Так, у человека, который сдавал на права именно на «автомате», будет удостоверение, где в графе «особые отметки» появится «АТ» (автоматическая трансмиссия).

«Поехать с такой отметкой на механике — нарушение, за что грозит штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей (ст. 12.7 КоАП). Действие квалифицируется как управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Накануне Госавтоинспекция опубликовала «новогоднюю памятку водителю», где перечислила наказания за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. К примеру, за вождение в состоянии опьянения без прав предусмотрен административный арест от 10 до 15 суток и штраф 30 тыс. рублей.

22 ноября стало известно, что представители Союза автошкол России и члены экспертного центра «Движение без опасности» предложили новую программу обучения в автошколах на категорию «В». В основу лег модульный принцип обучения, теоретические блоки разделили на несколько частей.

По прохождению каждого модуля последует сдача экзамена. Если же гражданин не сдал экзамен, ему выделят дополнительные часы, а потом последует пересдача. При этом за дополнительное обучение нужно будет доплатить.