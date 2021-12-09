ГИБДД опубликовала новогоднюю памятку водителю в преддверии праздников

Госавтоинспекция в среду, 8 декабря, опубликовала новогоднюю памятку водителю» где перечислила наказания за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

«За управление автомобилем в нетрезвом состоянии или отказ от прохождения медицинского освидетельствования нарушителя ждет штраф 30 тыс. рублей и лишение права управления от полутора до двух лет», — напомнило ведомство на странице в Telergam.

Аналогичное наказание предусмотрено для автолюбителя за передачу права управления своим автомобилем человеку, находящемуся в нетрезвом состоянии.

В инспекции также рассказали, что за вождение в состоянии опьянения без прав на управление транспортом предусмотрен административный арест от 10 до 15 суток и штраф 30 тыс. рублей.

«Если поведете авто пьяным, будучи лишенным за нетрезвое вождение, то можно получить судимость», — добавили в ГИБДД.

12 октября российская Госавтоинспекция дала определение термину «агрессивное вождение». Так, по данным ведомства, агрессивное вождение — это сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения.