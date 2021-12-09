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Главным цветом 2022 года стал новый оттенок, созданный в институте Pantone

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Институт цвета Pantone создал новый оттенок для 2022 года. Гамму придумали благодаря синей и фиолетовой палитре. Цвет получил название Very Peri, он передает дух нового времени. Описание оттенка означает «любопытный и интригующий», передает телеканал «Известия». Создатели считают, что необычные тона вдохновляют людей. Новый цвет получили с помощью цифрового дизайна.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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