Главным цветом 2022 года стал новый оттенок, созданный в институте Pantone

Институт цвета Pantone создал новый оттенок для 2022 года. Гамму придумали благодаря синей и фиолетовой палитре. Цвет получил название Very Peri, он передает дух нового времени. Описание оттенка означает «любопытный и интригующий», передает телеканал «Известия». Создатели считают, что необычные тона вдохновляют людей. Новый цвет получили с помощью цифрового дизайна.

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