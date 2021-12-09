Экстренно севшим под Псковом транспортником оказался Ан-2

Российские десантники в Псковской области выполняли учебно-тренировочный полет на самолете Ан-2. Об этом сообщили в четверг, 9 декабря, источники «Известий» в Минобороны РФ.

Воздушное судно совершило экстренную посадку ранее в этот день из-за отказавшего двигателя. Летчик совершил вынужденную посадку вне аэродрома под Псковом. В самолете было десять десантников и три члена экипажа.

Благодаря профессиональным действиям летчика никто из экипажа и личного состава, находившегося на борту, не пострадал. Самолет не получил повреждений и сразу после проведения технического осмотра и обслуживания продолжит использоваться по назначению, указывали в Минобороны.

Отмечается, что старший лейтенант Максим Кабаков будет представлен к награде за проявленное мужество.

До этого, 4 августа, военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Перми. Экипаж доложил о неисправности одного из двигателей судна. Посадка прошла успешно, в результате инцидента никто не пострадал.