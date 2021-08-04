Военно-транспортный самолет Ан-12 аварийно сел в Перми

Военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Перми. Об этом в среду, 4 августа, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, экипаж доложил о неисправности одного из двигателей судна.

Посадка в пермском аэропорту прошла успешно. В результате инцидента никто не пострадал.

16 июля самолет Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») совершил аварийную посадку в Томской области. Экипаж перестал выходить на связь после вылета из города Кедровый в Томск. Вскоре сигнал аварийного маяка на пропавшем самолете зафиксировали в 160 км от населенного пункта Колпашево.

Спасатели обнаружили место жесткой посадки Ан-28 в Бакчарском районе региона. Все находившиеся на борту 18 человек выжили.

По словам пилота Фаруха Хасанова, у самолета отказали оба двигателя. Экипажу при этом удалось посадить самолет на открытой местности посреди тайги.