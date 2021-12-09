Летчик ВКС РФ спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем

Летчик ВКС России спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем, совершив посадку на неподготовленную площадку. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

«После взлета легкого военно-транспортного самолета на высоте более 100 м пропала тяга двигателя, самолет перестал набирать высоту и начал терять скорость», — говорится в сообщении.

Летчик совершил вынужденную посадку вне аэродрома под Псковом. В самолете было десять десантников и три члена экипажа.

«Благодаря профессиональным действиям летчика никто из экипажа и личного состава, находившегося на борту, не пострадал. Самолет не получил повреждений и сразу после проведения технического осмотра и обслуживания продолжит использоваться по назначению», — заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что старший лейтенант Максим Кабаков будет представлен к награде за проявленное мужество.

Инцидент произошел при плановых учебно-тренировочных полетах самолетов военно-транспортной авиации с десантированием подразделений Воздушно-десантных войск.

Ранее, 4 августа, военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Перми. Экипаж доложил о неисправности одного из двигателей судна.

Посадка в пермском аэропорту прошла успешно, в результате инцидента никто не пострадал.